Мінкультури: в Україні нема кому займатися українською мовою

В Україні на сьогодні немає державного органу, який займався б українською мовою, тому Міністерство культури і туризму ініціює питання про створення відповідної державної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр культури Василь ВОВКУН вчора ввечері на прес-конференції у Севастополі.

„Ми довели до Президента, що ми хотіли б такий орган, бо, власне, на Міністерство культури покладено відповідальність за мову, але в ньому немає ні управління, ні департаменту, ні навіть сектору, який займався б мовною політикою. А це нонсенс. Тому що приходить той чи інший міністр чи віце-прем’єр-міністр, і якщо йому ця тема, так би мовити, не болить, вона є відсутня в Міністерстві культури”, - сказав В.ВОВКУН.

За його словами, „за новим штатним розкладом, який мав би бути у 2009 році, у нас мало появитися управління. Але ми поставили перед Президентом України питання створення служби. Так само, як у нас є служба по культурній спадщині, по кінематографії тощо”.

Як наголосив В.ВОВКУН, питання мови варто було б розглянути хоча б раз на засіданні Ради національної безпеки та оборони, «щоб мовне управління було у кожному міністерстві, яке б відповідало, допомагало”.

За словами міністра, „є люди, які справді хочуть володіти мовою, але вони не знають, де це можна зробити. Знайдіть мені у Севастополі 10 оголошень, в яких ви бачили б, що вам можуть допомогти вивчити українську мову. Англійську, французьку, італійську, японську навіть знайдете. Української - не знайдете. І фахівців дуже мало. І в мене навіть була ідея при філармоніях, при театрах відкрити (курси з вивчення української мови), щоб це допомагало акторам, але виявляється, що і вони не готові до цього”.