Адріано Челентано заспівав про Чорнобиль

Днями на прилавках з`явився новий альбом знаменитого італійського співака Адріано Челентано, у якому є пісня про Чорнобиль.

Як повідомляє газета "La Stampa", новий альбом співака – подвійний. На одному диску зібрано 14 пісень, відомих багатьом поколінням слухачів і шанувальників музиканта. На другому записані пісні протесту – Адріано Челенатно є відомим борцем за чистоту навколишнього середовища.

Одна з "протестних" композицій являє собою довгу і сувору сюїту під назвою "Бачивши уві сні Чорнобиль" ("Sognando Cernobyl"). "Якщо говорити конкретно про цю пісню, "Бачивши уві сні Чорнобиль", то приводом для її написання стало відверте безвідповідальне рішення уряду про будівництво нових атомних електростанцій", – розповів Адріано Челенатно.

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