В Одесі відкрився Вірменський культурний центр

Урочисте відкриття найбільшого в Східній Європі Вірменського культурного центру відбулося в неділю на Гагарінському плато в Одесі, де на початку 90-х років вірменська община міста спорудила вірменський храм Святого Георгія Просвітителя.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття 3-поверхового комплексу загальною площею в 4 тис. кв. м взяли участь міністри культури і туризму України та Вірменії Василь ВОВКУН і Асмік ПОГОСЯН, екс-голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Вірменія в Україні Армен ХАЧАТРЯН, представники Союзу вірмен України та інших національно-культурних товариств Одеси.

Міністри підписали договір про співпрацю у сфері культури між двома країнами на 4 роки.

Побудований протягом 2005-2008 років Вірменський культурний центр, якому присвоєно ім`я відомого в Одесі вченого Левона Калустянца, включає кінозал, концертний зал на 420 місць з амфітеатром, школу, спортивний зал, їдальню і ресторан вірменської кухні. У будівлі також розмістяться художній, музичний і ремісничий класи з навчання гончарній справі, килимоткацтву та іншим національним ремеслам.

Нагадаємо, Вірменська община Одеси налічує близько 25 тисяч осіб.