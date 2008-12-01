У Києві відмінили концерт Ероса Рамазотті

Концерт італійського співака Ероса Рамазотті, який мав відбутися 2 грудня 2008 року в Києві, відміняється у зв’язку з форс-мажорними обставинами, пов’язаними з економічною кризою в Україні. Про це повідомляють організатори концерту – компанія «Продюсерський Центр».

«У бізнес формулі такого масштабного заходу завжди існує три складові де X – це, власне, організатори події, Y – партнери, які виступають спонсорами проведення концерту, та Z – глядачі. Для того, аби концерт відбувся, необхідно щоб відбулись всі ці елементи. Тобто організатори повинні виконати свої зобов’язання, спонсори – виступити фінансовим гарантом події, і, звичайно, глядачі повинні придбати квитки. У даному випадку, на жаль, Y і Z не повністю виправдали наші сподівання, що унеможливило проведення концерту» – заявив керівник «Продюсерського Центру» Гела Тодуа.

Організатори концерту зробили все можливе для того, щоб він відбувся і виконали більшість зобов’язань перед Еросом Рамазотті, e тому числі фінансових. «Була проведена масштабна рекламна кампанія концерту, внесена передплата за оренду концертного залу НП «Україна» і заброньовано проживання співака та його команди в п’ятизірковому готелі Hayat» – пояснив пан Тодуа.

«З іншого боку, наші попередні домовленості зі спонсорами події не реалізувалися, оскільки за даних економічних обставин наші партнери виявились неспроможними виділити кошти, необхідні для проведення концерту. Можна також зрозуміти глядачів, які, опинившись у ситуації фінансової невизначеності і не придбали квитки. Як це не прикро, але в більшості українців розваги сьогодні стоять далеко не на першому місті в списку їхніх витрат».

Прагнучи не розчарувати тих шанувальників творчості італійської зірки, які все ж таки знайшли можливість придбати квитки, організатори концерту звернулися до менеджерів Ероса Рамазотті з компромісною пропозицією щодо фінансових умов проекту. На жаль, італійська сторона цю пропозицію не підтримала.

Гроші за квитки у повному обсязі гарантовано можна буде отримати в касах НП «України» з 24 по 26 грудня 2008 року, і з 14 по 17 січня 2009 року, попередньо зателефонувавши за тел.: 8-044-569-75-56.