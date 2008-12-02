Визначені головні герої в історії кінематографу

Empire опублікував список найвідоміших героїв у історії кінематографу. За версією журналу, місця у першій десятці розподілилися таким чином:

1. Тайлер Дарден ("Бійцівський клуб")

2. Дарт Вейдер ("Зоряні війни")

3. Джокер ("Темний лицар")

4. Хан Соло ("Зоряні війни")

5. Ганнібал Лектор ("Мовчання ягнят")

6. Індіана Джонс (трилогія про Індіану Джонса)

7. Чувак ("Великий Лебовський")

8. Капітан Джек Горобець ("Пірати Карибського моря")

9. Елен Ріплі ("Чужі")

10. Вите Корлеоне ("Хрещений батько")

Примітно, що список очолив персонаж, який є вигаданою особою головного героя фільму "Бійцівський клуб". Варто також відзначити, що в першій десятці фігурують відразу два образи, створених Харрісоном Фордом, і двічі згадуються герої з серіалу "Зоряні війни".

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