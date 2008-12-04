Сьогодні побачить світ альбом Святослава Вакарчука «Вночі»

4 грудня на полицях музичних магазинів з’явиться альбом Святослава Вакарчука «Вночі».

На платівці записані 11 абсолютно нових композицій. Продюсером альбому виступив клавішник групи «Океан Ельзи» Мілош Єліч. «Уночі» стане першим релізом нового рекордингового лейблу Susy records, заснованого Святославом Вакарчуком.

Робота над платівкою відбувалася в трьох країнах світу: запис було зроблено в Будинку звукозапису в Києві, зведення – у ICP Studios у Брюсселі (Бельгія), а мастеринг – на Lurssen Mastering у Лос-Анджелесі (США). Над мастерингом альбому працював відомий американський саунд-продюсер, лауреат двох премій «Греммі» Гавін Лурсен.

У записі «Вночі» брали участь як музиканти гурту «Океан Ельзи», так і запрошені виконавці джазу, класичної та народної музики: піаніст Олексій Саранчін, саксофоніст Богдан Гуменюк, гітарист Олексій Морозов, перша скрипка струнного квартету «Колегіум» Кирило Шарапов і багато інших. У одній з композицій платівки звучить Національний симфонічний оркестр України.

Серед найбільш знакових треків альбому пісня «Дзвони», написана продюсером платівки Мілошем Єлічем з використанням традиційної балканської мелодики. Ще одну композицію Святослав Вакарчук створив разом із бас-гітаристом групи Денисом Дудком, інші написав сам.

Частина пісень створювалась під час його подорожей Європою та Америкою. Зокрема, текст «Поперед мене гори сині» було написано на березі Женевського озера в Швейцарії, а слова титульної композиції «Вночі» – на сороковому поверсі готелю в Нью-Йорку.

«Уночі» – це внесок Святослава Вакарчука та інших учасників проекту у розвиток актуальної української музики, важливий крок у заповненні «білих плям» вітчизняної культури, запрошення до співпраці та діалогу між представниками української творчої еліти.

Святослав Вакарчук зазначає:"Сьогодні нам потрібні Зміни! Сьогодні нам, як ніколи, потрібен ковток свіжого повітря. Сьогодні нам потрібна правда і щирість. Ми починаємо з музики. Ми починаємо з альбому «Вночі» – далі буде більше…

Перший концерт Святослава Вакарчука з новою програмою вже призначено. Він відбудеться 15 грудня в Ужгороді. Слухачі в інших містах України зможуть ознайомитися з новим музичним проектом по ТБ – телеверсію концерту-презентації «Вночі» буде показано на одному з провідних каналів країни напередодні новорічних канікул.

Детальну інформацію про новий музичний проект Святослава Вакарчука «Вночі» можна знайти на офіційному сайті www.vnochi.com.