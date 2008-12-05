Донецькі школярі вивчатимуть історію рок-музики

До навчальних закладів області завезли нові підручники з історії музики, пише видання «Комсомольская правда».

Ознайомитися учням пропонують не лише з визнаними шедеврами світової класики, а й з найпопулярнішими сучасними музичними течіями – від джазу і року до постмодерну. Школярі вивчатимуть творчість таких найвідоміших музикантів, як Елла Фітцжеральд, "Бітлз", "Пінк Флойд", "Квін", а також вітчизняних музикантів Святослава Вакарчука, Олега Скрипки та Руслани Лижичко.

Учні повинні орієнтуватися і в сучасній музиці, і в класиці, кажуть педагоги. Новий посібник з музичного мистецтва для восьмикласників поєднав найпопулярніші сучасні течії.

ICTV