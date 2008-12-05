Кінокритики США назвали фільм Сергія Бодрова ”Монгол” кращим

Історична драма "Монгол" російського режисера Сергія Бодрова названа кращим іноземним фільмом 2008 року за версією Національної ради кінокритиків США.

Кращим фільмом 2008 року названа стрічка режисера Денні Бойла "Мільйонер з трущоб". Мультфільмом року став "Валл-І". Переможцем у номінації "Кращий документальний фільм" стала стрічка "Людина на дроті".

Нагорода кращому виконавцеві головної ролі була присуджена Клінту Іствуду за роль у фільмі "Gran Torino". Звання кращої актриси удостоєна Енн Хетеуей за роботу в картині "Рейчел виходить заміж". Премію за акторську роботу другого плану поділили Джош Бролін ("Харві Мілк") і Пенелопа Крус ("Вікі Крістіна Барселона").

Творці фільму "Загадкова справа Бенджаміна Баттона" одержали відразу дві нагороди.

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