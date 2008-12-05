Скрипка допоможе зробити Вільнюс культурною столицею Європи

Лідер українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка став послом програми "Вільнюс – культурна столиця Європи 2009".

Скрипка розповів, що з задоволенням стане культурним послом литовської столиці, оскільки Вільнюс – старовинне європейське місто, в якому багато театрів і де проводяться цікаві виставки. "Мені подобається дух міста, його невеликі затишні ресторанчики, кафе на відкритому повітрі. Я буду радий розповідати про литовську столицю, про заплановані заходи", – заявив Скрипка.

Вільнюс, оголошений культурною столицею Європи на 2009 рік, вирішив набрати "послів" серед литовців і представників інших країн, які "розповідять світу про Вільнюс і про Литву". Зараз послами культурної програми стало вже більше тисячі чоловік.

Одночасно з Вільнюсом Рада Європи призначила культурною столицею – 2009 ще і австрійське місто Лінц. Програма "Культурна столиця Європи" була заснована в 1985 році.

Lenta.ru