Сьогодні весь світ згадує Джона Леннона

28 років тому п`ятьма пострілами в спину був убитий легендарний музикант Джон Леннон. До роковин з дня смерті Леннона приурочена виставка раніше не виданих фотографій.

Джон Леннон був убитий 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку. Леннон залишається кумиром декількох поколінь. Сьогодні в Нью-Йорку проходять традиційні вечори пам`яті Леннона та низка культурних заходів, присвячених творчості легендарного "бітла".

Напередодні фотограф нідерландського видання "De Telegraaf" Ніко Костер оголосив про свою унікальну знахідку: він повідомив, що виявив рідкісні фотознімки Джона Леннона та Йоко Оно, зроблені в 1969 році під час їх історичного перебування в Амстердамі. Костер планує провести експозицію унікальних фотографій в амстердамському музеї "Galerie Moderne".

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