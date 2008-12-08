Помер режисер-мультиплікатор Юрій Фрідман
15:33, 08 грудня 2008Культура
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Автор мультфільму про Фунтика
|Юрій Фрідман
Юрій Фрідман народився 3 вересня 1933 року в Харкові. Закінчив Харківський театральний інститут. З 1961 по 1963 займав посаду режисера московського Центрального дитячого театру, працював на кіностудії "Мосфільм". З 1966 року – режисер Державного центрального театру ляльок під керівництвом Сергія Образцова.
Автор п`єс для лялькового театру "Солом`яний жайворонок", "Привид старого млина", "Раз, два, три", також мультика «Фунтик» та інших.
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