В Україні та Польщі одночасно відбувається фестиваль «Джаз Без»

«Джаз без» кордонів». Це не лише одна з характеристик музичного стилю, який як інтернаціональну мову легко розуміють люди всіх національностей. Це і сутність унікального фестивалю, який вже ввосьме відбувається одночасно в Україні та Польщі. Цьогоріч географія «Джаз Безу» зросла – музиканти по черзі їздять в українські та польські міста дарувати свято меломанам.

Хвилі джазу єднають серця. Це ритми фестивалю «Джаз Без», який одночасно триває у дев’яти містах України та Польщі. Концертну естафету по черзі передає сусід сусідові. Виконавців, які бажають виступати на фестивальних сценах, з кожним роком більшає.

Маркіян Іващишин, організатор фестивалю: "Це означає, що в людей виховується добрий смак і публіка отримує інформацію: чи це запліднення, чи, як бацила доброї музики вкидається в нове місто, і переважно на другий рік місто вже самостійно з набагато більшою кількістю залів та проектів реалізовує "Джаз Без".

Джаз – це мова, яку однаково розуміють люди всіх національностей. Уперше зустрівшись, виконавці знайомляться, спілкуються і починають разом творити музику. З цьогорічних двадцяти чотирьох колективів шість – міжнародні проекти, що народилися на попередніх фестивалях. Хтось грає традиційний джаз, хтось – блюз, а хтось віддає перевагу африканським ритмам.

Слома, джазмен із Польщі: "Можна грати щось майже як джаз. І не ми єдині це робимо, адже кожен розуміє джаз по-своєму, по-іншому. Але ми повернені до Африки, звідки прийшов джаз, бо джаз – це африканський дух у європейському світі".

Цьогоріч «Джаз без» кордонів» триватиме десять днів. Українські Львів і Севастополь та польські Перемишль і Люблін вже поєднали джазові ритми. На черзі Тернопіль, Луцьк, Київ, Харків та польський Ярослав. Музика джазу до кінця тижня наповнюватиме концертні зали цих міст.

"Факти", ICTV