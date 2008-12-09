Ющенко надасть підтримку альбому ”Сучасне мистецтво України”

10:38, 09 грудня 2008
Культура
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Видало київське видавництво «Мисль» цього року...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надаватиме підтримку художньому виданню «Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен».

Відповідне розпорядження розміщенона офіційному сайті глави держави.

Альбом «Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен» видало київське видавництво «Мисль» цього року.

Водночас, у документі не уточнюється, про яку саме підтримку йдеться.

 

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