Завітай на вишивку від Анжеліки Рудницької

У «Софії Київській» відкрилася 25-а персональна виставка унікальної української художниці Анжеліки Рудніцкоъ, яку шанувальники української музики добре знають як співачку і ведучу легендарного хіт-параду «Територія А».

Рівно рік тому в Лаврі в «Музеї українського народного декоративного мистецтва» пройшла 6-а персональна виставка художниці. А зараз – рік потому – вже 25-а.

За цей рік роботи Анжеліки демонструвалися, як в Європі (Франція. Бельгія, Голландія і ін.), так і в Україні (Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Хмельницький, Вінниця та ін.).

І ось знову – Київ. Правда, у «Софії Київській» виставлено лише небагато чим більше половини робіт, створених Анжелікою. Друга половина до цих пір у Європі. Як тільки один цикл «Пролог», що є складовою частиною основної теми, – «Пролог», був спеціально привезений до виставки з Гааги (Голландія). Крім того, в експозиції вперше були представлені гобелени Анжеліки Рудніцької, а також, створені за ескізами Анжеліки, керамічні вироби, розпис по дереву і роботи з бісеру.

У 3-х залах, де було представлено близько 150 робіт, народу зібралося стільки, що проштовхнутися до робіт вдавалося не всім і не відразу. А коли прийшов міністр культури і туризму і давній шанувальник художніх робіт Анжеліки Рудніцкої Василь Вовкун, майданчик, де б він міг виступити і оголосити про відкриття виставки, «розчищали» декілька хвилин.

На виставці було багато відомих облич – Лариса Мудрак, Марина Кінах, Сергій Рудик, телеведучі Анатолій Борсюк, Костянтин Грубич, Тетяна Гончарова, Лідія Таран, Оля Фреймут, Наталія Розинська, письменники Сергій Руденко, Ірен Роздобутько, Олександр Брігинець і Світлана Зоріна (останні двоє законодавчо і старанно керують київською культурою), артисти Ніна Матвієнко з чоловіком і відомим художником Петром Гончаром, дочкою Антоніною Матвієнко і внучкою Уляною та інші поп-зірки, режисер Сергій Проскурня, дизайнер Оксана Новцька.

Доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Академії мистецтв України, Тетяна Кара-Васильєва зазначає:

– Доля Анжеліки Рудницької її бажання творити – підтвердження того, що вишивка була і є високим, глибоким і духовним мистецтвом, адже вона ніколи не створювалась, щоб просто оздоблювати побутові предмети. Навпаки, вона була тим, в чому завжди знаходили розраду.

Анжеліка дуже добре відчуває колір, вона створила свою авторську техніку. Її роботи мініатюрні й сповнені красою, наївно щирі і зворушливі. Відчувається, що вони створюються з натхненням і виявляють модерне бачення мисткині. Анжеліка Рудницька – молоде, але вічно живе, мистецтво”.

Виставка продовжиться до 20 грудня, і ви можете відвідати її в будь-який день окрім четверга.