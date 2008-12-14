Відкрилася виставка «Дивосвіт різдвяного затишку»

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрилася щорічна новорічно-різдвяна експозиція листівок «Дивосвіт різдвяного затишку».

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлені найкращі роботи учнів шкіл міста та позашкільних закладів - композиції, інсталяції, новорічно-різдвяні іграшки та листівки. Родзинкою цьогорічної виставки стала експозиція, що представляє історичних розвиток листівок. Найстаріші новорічні листівки, які зберігаються у фондах музею, випущені 1901 року. Це одні з перших масових вітальних листівок.

Виставка викликала значний інтерес в іванофранківців та гостей міста.