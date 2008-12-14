Вийшла друком книга спогадів генерал-хорунжого Армії УНР

На Прикарпатті вперше в Україні вийшла друком в Івано-Франківському видавництві «Лілея НВ» книжка спогадів генерала Павла Шандрука «Лицарі свободи».

Як передає кореспондент УНІАН, в США ця книжка була видана ще 1959 році англійською мовою. Однак, український оригінал було втрачено, і видавництву довелося робити український переклад.

Мемуари генерала Павла Шандрука цікаві тим, що він прожив 90 років, був учасником Першої світової війни та українських визвольних змагань в армії УНР, Другу світову війну почав контрактовим офіцером польської армії, у 1939 році воював проти гітлерівської Німеччини, за що отримав від польського еміграційного уряду один із найвищих польських орденів. Навесні 1945-го президент УНР у вигнанні запросив його вести переговори зі Степаном Бандерою, полковником Андрієм Мельником, колишнім гетьманом Павлом Скоропадським, а пізніше з високими представниками Німеччини у справі створення Українського Національного Комітету і став його головою та командувачем Української Національної Армії.

Довелося йому теж вести перемовини з російським генералом Власовим. Генерал П.Шандрук перейменував дивізію «Галичина» на Першу дивізію УНА, почав створювати Другу. Капітуляція Німеччини не дозволила йому здійснити задумане. Досі про цей період української історії опубліковано дуже мало досліджень.