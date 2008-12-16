В Івано-Франківській області пройде унікальна виставка ікон

Напередодні Дня Святого Миколая в Івано-Франківській області відкриється унікальна виставка ікон XVII-XIX століть, на якій буде представлено 52 образи шанобливого в Україні святого.

Виставка продемонструє роботи невідомих українських художників. Зокрема, будуть представлено 52 ікони Святого Миколая, скульптури, хрести та інші сакральні предмети XVII-XIX століть.

Колекція ікон належить єпископові Коломийско-чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Миколі Сімкайлу, який збирає образи Святого Миколая більше 30 років.

Відкриття відбудеться у сьогодні, 16 грудня, у Музеї етнографії і екології Карпатського краю у місті Яремче.

Святий Миколай, відомий в православній церкві як Микола Чудотворець, – один з найбільш шанобливих християнських святих, у народі відомий як таємний дарувальник. У церковній традиції вважається, що Миколай опікує воїнів, водіїв і мандрівних, допомагає бідним у нужді, є покровителем дітей і студентів, моряків, торговців і стрільців. День Святого Миколая відзначається 19 грудня.

Подробиці