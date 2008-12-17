Музей Джозефа Конрада відкрився в Бердичеві
10:22, 17 грудня 2008Культура
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На батьківщині англійського письменника
На Житомирщині, у місті Бердичів, в нижньому храмі кляштору (монастиря-фортеці) ордену Босих Кармелітів відкрито музей видатного англійського письменника Джозефа Конрада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Бердичівський міськвиконком.
За словами мера міста Василя МАЗУРА, музей Д.Конрада відкрито у згаданому храмі через те, що там у 1857 році охрестили майбутнього письменника.
В.МАЗУР уточнив, що музей відрито за сприяння міської влади, меценатів, участі громадськості міста та Посольства Республіки Польща в Україні .
Довідка УНІАН. Джозеф Конрад (1857-1924), англійський письменник-романтик. Справжнє ім’я - Теодор Юзеф Конрад Коженевский.
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