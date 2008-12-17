Олег Скрипка проведе в Парижі ”Українські Вечорниці”

Український музикант, засновник фестивалю "Країна мрій" Олег Скрипка організовує в Парижі "Українські Вечорниці".

У неділю, 14 грудня в київській галереї "Ательє Карась" на Андріївському узвозі фестиваль "Країна мрій" на чолі з ініціатором Олегом Скріпкою презентували новий художній проект під назвою "Андріївський узвіз – Монмартр – культурні побратими".

У рамках цього проекту 17 січня 2009 року в паризькому концертному залі "Елізі Монмартр" пройдуть "Українські Вечорниці", які познайомлять французький бомонд з українською традицією: народними піснями, танцями, пригощаннями і щирістю.

Таким чином, "Країна мрій" підтверджує свій міжнародний статус і вперше розгортає свою діяльність за кордоном, а саме у Франції, повідомили в прес-службі "Країни мрій".

Нагадаємо, днями Олег Скрипка став послом програми "Вільнюс – культурна столиця Європи".

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