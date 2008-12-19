Православні відзначають сьогодні День Миколая Чудотворця

Це один з найшанованіших святих в християнському світі. Він жив у IV столітті та був архієпископом у Малій Азії. Прожив довге життя, допомагаючи знедоленим та рятуючи життя.

В Україні в День Святого Миколая традиційно активізуються благодійники. Вони допомагають дитячим будинкам та лікарням. А діти сьогодні отримують від Чудотворця подарунки під подушками. Свої листи із замовленнями вони слали впродовж останніх місяців на Прикарпаття, в садибу святого Миколая. Щоправда пустуни до дарунків отримали ще й різочку, аби стали слухняними.

В Ужгороді сьогодні має відбутися урочиста хода за участю півтисяч маленьких миколайчиків, у Вінниці дітлахи безкоштовно кататимуться на ковзанах, а у Львові Чудотворець завітає у військову частину, до солдатів строкової служби.

ICTV