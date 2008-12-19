Баз Лурман екранізує ”Великого Гетсбі”

Режисер Баз Лурман придбав права на екранізацію твору Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі", повідомляє The Hollywood Reporter. На думку Лурмана, в умовах нинішньої глобальної фінансової кризи ця історія буде особливо актуальна.

"Якщо ви поставите людей перед дзеркалом, яке скаже їм: ви були п`яні від грошей, – вони не захочуть дивитися в нього. Але якщо ви спроектуєте віддзеркалення на іншу епоху, то така історія матиме попит", – вважає режисер.

Він додав, що людям потрібне пояснення, "де ми були і в якому стані знаходимося зараз", а книга Фіцджеральда здатна дати таке пояснення. За твердженням режисера, він хотів би приступити до роботи над цим проектом якнайшвидше. "Я був би здивований, якби знову пройшло не менше сім років", – сказав Лурман, маючи на увазі період між двома його фільмами – "Мулен Ружем" і "Австралією".

Останній проект Лурмана, в якому головні ролі зіграли Ніколь Кідман і Х`ю Джекман, провалився у прокаті, зібравши після декількох тижнів у Північно-Американських кінотеатрах лише 40 мільйонів доларів при 130 мільйоном бюджеті.

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