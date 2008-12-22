Книгою року Бі-Бі-Сі-2008 став роман ”Молоко з кров`ю”

У четвертому конкурсі Книга року Бі-Бі-Сі-2008 переміг твір ``Молоко з кров`ю" маловідомої авторки Люко Дашвар (Ірини Чернової). Премію переможиці під час церемонії у Києві 19 грудня вручив посол Британії в Україні пан Лі Тернер.

Роман Люко Дашвара "Молоко з кров`ю" (видавництво Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, Харків) розповідає про кохання між чоловіком і жінкою.

Історія в`ється від наших днів до воєнного часу й назад, крок за кроком, сповнена драматичних перепадів, щастя, горя й неймовірного кохання, обвитого старовинним кораловим намистом.

Автор книги "Молоко з кров`ю" Люко Дашвар (псевдонім Ірини Чернової) отримала премію в 11 000 гривень. Видавництво отримає наліпки з написом "Книга року Бі-Бі-Сі 2008".

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