На день Миколая презентували Різдвяну Феєрію ”Країна Мрій. Вертеп”

Велика різдвяна феєрія триватиме протягом грудня та січня на території Софійського Собору в рамках культурного проекту "Відродження традицій", мета якого – відродити звичаї, котрі побутували в Україні, відшукати втрачену духовність та дати змогу українцям зазирнути в цю відроджену традицію, зрозуміти її та прищепити до сучасного життя.

Новорічний цикл свят – один з найцікавіших традиційних християнських свят, які з давніх-давен яскраво та урочисто відзначалися серед українців. Розпочинається він на Андрія, 13 грудня – кусання Калити, круглого пісного коржа, спеченого на меду, що символізує Сонце, і приурочене до зимового сонцестояння. За ним йде улюблене дітлахами свято Миколая, заступника скривджених та дітей, тим хто до нього молиться, він завжди допомагає. З Святого Миколая вступає у свої володіння зима. Святий вечір або Святвечір – останній день посту, коли готують 12 пісних страв, головною з котрих була кутя. 7 січня – Різдво Христове, одне з найзнаменніших і найвеличніших свят, яким власне починається рік. У цей день ніхто не згадував і не розповідав сумних історій, бо Різдво об’єднує усіх злагодою і любов’ю. У різдвяних святах брав участь вертеп – пересувний ляльковий театр, або ж ватаги молоді, котрі інсценували релігійну легенду про народження Ісуса Христа. Також ватаги хлопців та дівчат водили Козу і Маланку (13-14 січня). І закінчували різдвяні свята на Водохреща або "Йордань" 19 січня. Це третє найбільше свято зимового кола. З ним пов’язують хрещення на Йордані Христа. У цей день Бог Син хрестився у воді Йордану, а святий Дух сходив на нього і голос Бога промовляв до Ісуса. Тому це свято інколи називають Богоявлення. У церквах святять воду. У деяких місцях в цей день випускали голубів, під час освячення тричі стріляють з рушниці, проганяють "коляду". Від цього дня колядувати вже було не можна.

Від 24 грудня 2008 р. по 19 січня 2009 р. стаціонарний ляльковий Вертеп стоятиме на території Національного заповідника "Софія Київська".

Орієнтовна святкова програма:

Різдво у світі – 25 грудня (середа):

17:00 – Благодійний аукціон "Під Крилом Ангела". Збір коштів на відтворення постаті Архистратига Михаїла і Воздвиження на шпиль Південної Вежі на території Софії Київської.

18:30 – Відкриття "Вертепу". Різдвяні привітання та віншування від українських фольклорних колективів. Вхід по запрошеннях чи попередній акредитації за тел. 8 050 330 25 12.

Різдво – 7 січня (середа):

17:00 – Традиційні народні колядки, різдвяні обряди з Дідухом, відтворення старовинного театралізованого Вертепу. Беруть участь фольклорні гурти "Гуляйгород", "Хорея Козацька", "Гуртоправці", "Древо" та інші.

Вхід в етнічних строях безкоштовний.

Старий Новий рік (Маланка, коза) – 13 січня (вівторок)

17:00 – Традиційні народні колядки. Фольклорні колективи водять Маланку та Козу. Олег Скрипка та Велика Оркестра. Вхід в етнічних строях безкоштовний.

Святого Василя – 14 січня (середа)

17:00 – фестиваль дитячих вертепів, щедрівки, засівання. Вхід в етнічних строях безкоштовний.

Водохреща – 19 січня (понеділок)

12:00 – Обряд свячення води. Старовинний колодязь на території Софійського Собору – міфи та реальність. Спалення Дідуха, обрядові дійства. Закриття заходу, підсумки і майбутнє проекту "Відродження традицій".