Сьогодні світ святкує Різдво Христове

Різдво Христове - одне з найважливіших християнських свят, встановлене на честь народження Ісуса Христа у Віфлеємі.

Римська церква визначила 25 грудня датою святкування Різдва Христового в IV столітті. Відтоді увесь християнський світ святкував Різдво саме в цей день.

У католицьких країнах символом свята й елементом святкового оздоблення є різдвяна ялинка та різдвяні ясла - зменшена копія вертепу (печери), у якій народився Христос із фігурками Марії, Йосипа, пастухів, волхвів і тварин, що оточують ясла з дитиною Ісусом.

Різдвяний святвечір - чарівний час здійснення мрій, подарунків, поверення до сімейних цінностей. Піднесений настрій забезпечують і численні ватаги молоді, які співають на вулицях різдвяні пісні.

У день Різдва люди йдуть до церкви, а потім відзначають свято сімейною зустріччю за традиційним різдвяним обідом.

11 Помісних Православних Церков світу, зокрема православні Греції, Румунії, Болгарії, Польщі, Сирії, Лівану і Єгипту, святкують Різдво, як і католики й протестанти, у ніч із 24 на 25 грудня.

З Російською Православною Церквою в ніч із 6 на 7 січня свято Різдва Христового відзначають Грузинська, Ієрусалимська, Сербська Православна Церкви й монастирі Афона.

ICTV