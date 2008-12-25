В Україні зменшується тиражування книг

10:13, 25 грудня 2008
Культура
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Така ситуація не дозволяє закріпити позитивну динаміку вітчизняного книговидавництва, складає реальну загрозу інформаційному розвитку держави...

В Україні намітилася тенденція зі зменшення тиражування книжкової продукції, при цьому росте кількість нових книг. Про це повідомили в прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення.

"Сьогодні в Україні намітилася тенденція щодо зменшення випуску видавничої продукції з тиражу. За дев`ять місяців 2008 року в Книжкову палату України поступило 12656 назв книг і брошур загальним тиражем 27728,4 тис. екземплярів, що, порівняно з аналогічними даними 2007 року, складає: за назвами – 116,8%, за тиражами – 78,2%", – зазначив в.о. голови Держкомтелерадіо Анатолій Мураховський.

За його словами, негативно впливає на розвиток видавницько-поліграфічного комплексу виселення видавництв і книжкових магазинів з приміщень, які вони займали десятиліттями, зростання цін на енергоносії, папір, поліграфічні матеріали та устаткування. Така ситуація не дозволяє закріпити позитивну динаміку вітчизняного книговидавництва, складає реальну загрозу інформаційному розвитку держави.

Подробиці

 

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