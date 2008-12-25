Розпалася група ”Ленінград”

Сергій Шнуров розпустив свою групу "Ленінград", фронтменом якої він був впродовж одинадцяти років.

Заплановані концерти "Ленінграду", які повинні були відбутися 13 і 14 лютого 2009 року, скасовані. Офіційних коментарів від музиканта з цього приводу поки немає.

Нагадаємо, що в середині жовтня стало відомо про створення Шнуровим нового проекту, який одержав назву "Рубль". Крім самого Шнурова, у "Рублі" також задіяні клавішник "Ленінграда" Андрій Антоненко та ударник і звукорежисер Денис Можін. Проте музикант заявляв, що немає наміру розпускати свій основний колектив через роботу в новій групі.

Група "Ленінград" була створена в Санкт-Петербурзі в 1997 році. Сергій Шнуров грав у колективі на бас-гітарі, співав, а також був автором більшості пісень "Ленінграда". Останній альбом пітерської групи – "Аврора" – вийшов у 2007 році.

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