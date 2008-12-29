Казку можна створити зі звичайної солі

Пачка «Екстри» у руках митця перетворюється на новорічну поему про засніжений ліс. Саме так експериментують харківські студенти, які вчаться бути дизайнерами. Вони вигадали новий вид мультиплікації – лише кілька рухів рукою, і на екрані народжується яскравий світ образів, настрою, фантазії.

Намалювати казку можна олівцями, фарбами, зліпити з пластиліну, а ще - створити із звичайних харчових продуктів. Вони стали об’єктом експерименту для студентів Харківської академії дизайну. Результат перевершив всі очікування. Ось вам – новорічна казка із звичайної солі.

Леонид Старожук, старший викладач, художник-карикатурист Харківської державної академії дизайну і мистецтв: "То, что мы сейчас попробовали на данном этапе, нужен другой анимационный стол, нужно другое освещение, чтоб можно было полностью рельеф этого рисунка, при помощи теней и движения камеры можно создать абстрагированный новый мультфильм".

Автор цього дива - Ольга Лазерник, студентка п’ятого курсу харківської академії дизайну. Спочатку вона пробувала працювати з кавою та манною крупою, але сіль виявилася більш придатним матеріалом. Всі малюнки Ольга робить не пензликом, а руками, тому важливо, щоб матеріал не реагував на вологу та не змінював колір.

Ольга Лазерник, студентка: "Соль "Экстра" позволяет сделать более аккуратные орнаменты, она позволяет использовать кисточку и воду, она прилипает к мокрой бумаге. Это дает интересные эффекты, более тонкие линии можно проводить. Необработанная соль, кристаллы похожи на снег и айсберги, объем - идеальный вариант".

Солоні мультики – нове слово в мультиплікації. Можливо, цей стиль використовуватимуть у кліпах та роликах, де на першому плані – емоції та настрій. І магія, яку не передати словами.

"Факти", ICTV