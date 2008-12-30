Знаменитий джазовий сурмач Фреді Хаббард помер у США

У каліфорнійській лікарні у віці 70-ти років у понеділок помер знаменитий американський джазовий сурмач Фреді Хаббард. Причиною смерті став недавно перенесений музикантом серцевий напад.

Хаббард народився у 1938 році в Індіанаполісі й набув популярності, після того, як переїхав до Нью-Йорка у віці 20 років. За свою п’ятдесятирічну кар`єру в джазі Хаббард взяв участь у записі декількох сотень пластинок, а також виступав разом з такими музикантами, як Майлз Девіс, Джон Колтрейн і Телоніус Монк.

На думку відомого американського джазового сурмача і композитора Уїнстона Марсаліса, Хаббард, який володів глибоким звуком і відчуттям ритму, зробив вплив на всіх сурмачів, які народилися після нього, у тому числі і на самого Марсаліса.

Фірмовий стиль Хаббарда відрізнявся дуже високою швидкістю звукозвучанням. Згодом, у зв`язку з віком, стиль Хаббарда змінився у бік більшої мелодійності, а музикант перейшов з труби на флюгельгорн.

У 1972 році Хаббард у складі групи музикантів одержав "Греммі" за альбом "First Light", визнаний кращим джазовим альбомом року.

Подрибиці