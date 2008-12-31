Укрпошта видала до 100-річчя Степана Бандери пам’ятний конверт

До 100-річчя провідника ОУН Степана Бандери поштовики видали пам’ятний конверт. Про це повідомили УНІАН в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації. Випуск конверта передбачено заходами святкування 100-річчя з дня народження провідника ОУН С.Бандери. Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” видало пам’ятний конверт, на лицьовій стороні якого поміщено зображення С.Бандери. Під зображенням розміщено логотип Організації Українських Націоналістів (увінчаний державним прапором України). Нижче зображення є напис “100 років від дня народження” та факсиміле особистого підпису провідника ОУН.

Поштові конверт і марка, присвячені до 100-річчя провідника ОУН будуть погашені 1 січня 2008 р. в с. Старий Угринів на Івано-Франківщині під час святкувань.

Довідка УНІАН. С.Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року. На Івано-Франківщині 28 грудня 2007 року обласна рада 2008 рік проголосила Роком Степана Бандери.