В інтернеті з`явився трейлер фільму ”Тарас Бульба”

У мережі з`явився перший повноцінний трейлерфільму "Тарас Бульба", знятого за уславленим твором М.В.Гоголя. У головних ролях в картині зайняті Богдан Ступка, Ігор Петренко, Володимир Вдовиченков, Магда Мельцаж, Володимир Ільїн, Юрій Беляєв, Михайло Боярський, Ада Роговцева, Борис Хмельницький.

Бюджет картини, який знімала студія "Арк-фільм" на замовлення компанії "Централ Партнершип" і ТК "Росія", склав близько 20 мільйонів доларів. Зйомки відбувалися на острові Хортицяна тлі готових споруд історико-культурного комплексу "Запорізька Січ", який будується з 2004 року, і в Хотинській фортеці. Фільм виходить в широкий прокат 2 квітня 2009 року.