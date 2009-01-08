Rammstein після двох років перерви випускають новий альбом

10:14, 08 січня 2009
Культура
0

Вихід альбому запланований на осінь 2009-го

Музиканти німецької групи Rammstein завершують роботу над своїм черговим студійним альбомом, послідовником "Rosenrot" 2006 року випуску.

За підсумками семи тижнів студійних сесій в Лос-Анджелесі в музикантів готові інструментальні версії треків, вокальні ж партії будуть записані після повернення Rammstein з різдвяних канікул у січні.

Музиканти переберуться у Сан-Франциско, щоб продовжити роботу над диском на одній з тутешніх студій.

Продюсерами пластинки, яка поки не отримала назви, виступають Якоб Хельнер, а також його колеги Ульф Крукенберг і Флоріан Амон.

Вихід шостого в дискографії команди альбому заздалегідь запланований на осінь 2009 року.

Нагадаємо, що останнім на сьогодні релізом Rammstein є концертний DVD "Volkenball", випущений в 2007 році.

Подробиці

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter