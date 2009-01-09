На Різдво в Харкові відкрилося крижане містечко

Цього року скульптори присвятили його Сніговій Королеві. Лише за два тижні вони перетворили тонни криги, яку спеціально везли з Тюмені, на казкові фігури.

Найбільшу у Європі, площу у центрі Харкова, на цьогорічне Різдво скульптори перетворили на казкове льодове містечко. У центрі Майдану нині височіє замок Снігової королеви. Відвідувачів тут зустрічають персонажі улюбленої дітлахами і дорослими казки Андерсена: Зима, Кай і Герда. Над їхніми льодовими скульптурами протягом двох тижнів працювали майже два десятки українських майстрів.

Василь Бушев, скульптор: "Хотим принести радость своему городу, детям, пусть приходят катаются".

Тепер шедеври охороняють два десятки міліціонерів. Бо в перший же день захоплені відвідувачі відламали роги у снігового Оленя. Міцнішими виявилися льодові гірки. Аби покататися на них, у черзі стоять і діти, й дорослі. Подивитися на диво приїжджають гості з Росії.

Віталій Яремчук, відвідувач містечка (Росія): «Настроение замечательное, Новый год просто супер, все сделано красиво, все прелесть, если бы у нас в Белгороде так было, но к сожалению нет. Приехали из России, на один день, цирк, площадь, ваша ледяная сказка просто прелесть».

Місцеві річки не славляться повноводністю, тож для створення фігур кілька тонн криги довелося везти з Тюмені, що знаменита сибірськими морозами.

Казкове містечко простоїть у центрі Харкова щонайменше місяць. А якщо погода не підведе, то маленький куточок Лапландії радуватиме гостей до самої весни.

"Факти", ICTV