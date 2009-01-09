У Єгипті знайдено саркофаг і царську мумію (фото)

Саркофаг, який містить фрагменти мумії, виявлений в похоронній камері недавно відкритої піраміди епохи Стародавнього царства. На думку Захи Хавасса, голови єгипетської Верховної ради зі старовини, піраміда, що зруйнувалася часом, належала цариці Сешестет (Сешешет), матері фараона Теті, що заснував у XXIV столітті до нашої ери Шосту династію.

У саркофазі знаходилися череп, ноги, кістки тазу та інші фрагменти мумії, обгорнуті в тканину. Там же лежали золоті накладки, якими прикрашали пальці небіжчиків. Поряд знайдено керамічні посудини: це все залишилося від похоронних дарів, вкрадених у давнину.

За відомостями агентства DPA, археологи потрапили в похоронну камеру через лаз, зроблений стародавніми грабіжниками. Справжній вхід у гробницю замурований величезними гранітними плитами. Кришка знайденого саркофага виявилася такою важкою, що її довелося піднімати спеціальними інструментами протягом п`яти годин.

Ніяких прямих вказівок на те, що гробниця належала саме матері Тітки, у археологів поки немає, але Хавасс наполягає на тому, що і піраміда, і саркофаг належали саме цариці Сешестет. Піраміда фараона Теті знаходиться неподалік. Обидва комплекси розташовано в стародавньому некрополі Саккара, на південь від Каїра.

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