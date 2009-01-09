У Єгипті знайдено саркофаг і царську мумію (фото)
У саркофазі знаходилися череп, ноги, кістки тазу та інші фрагменти мумії, обгорнуті в тканину...
|Саркофаг цариці Сешестет (Сешешет)
У саркофазі знаходилися череп, ноги, кістки тазу та інші фрагменти мумії, обгорнуті в тканину. Там же лежали золоті накладки, якими прикрашали пальці небіжчиків. Поряд знайдено керамічні посудини: це все залишилося від похоронних дарів, вкрадених у давнину.
За відомостями агентства DPA, археологи потрапили в похоронну камеру через лаз, зроблений стародавніми грабіжниками. Справжній вхід у гробницю замурований величезними гранітними плитами. Кришка знайденого саркофага виявилася такою важкою, що її довелося піднімати спеціальними інструментами протягом п`яти годин.
Ніяких прямих вказівок на те, що гробниця належала саме матері Тітки, у археологів поки немає, але Хавасс наполягає на тому, що і піраміда, і саркофаг належали саме цариці Сешестет. Піраміда фараона Теті знаходиться неподалік. Обидва комплекси розташовано в стародавньому некрополі Саккара, на південь від Каїра.