У Вірменії вшанують пам`ять Сергія Параджанова

Друзі та шанувальники кінорежисера Сергія Параджанова у Вірменії відзначать у п`ятницю його 85-річчя.

"У день народження Параджанова, 9 січня, друзі та шанувальники його мистецтва відвідають Єреванський міський пантеон імені Комітаса, щоб преклонитися перед пам`яттю естета", – йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Міністерства культури Вірменії.

Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року в Тбілісі у вірменській сім`ї. Фільми видатного режисера, сценариста та художника нагороджені десятками престижних міжнародних нагород. Режисер багато часу приділяв іншим видам мистецтва: колажу, кераміці, малюнку. Параджанов помер 20 липня 1990 року в Єревані.

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