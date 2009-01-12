Жюрі Каннського фестивалю очолить Ізабель Юппер

Жюрі 62-го Каннського фестивалю, який пройде з 13 по 24 травня, очолить видатна французька актриса Ізабель Юппер. 55-річна актриса прославилася інтелектуально-іронічними ролями у фільмах "Віолетт Нозьєр" і "Церемонія" Клода Шаброля, "Піаністка" Міхаеля Ханеке, "8 жінок" Франсуа Озона, написала декілька есе, редагувала журнали і вела публічні діалоги з такими символами сучасної культурології, як Жан Бодрійяр.

Серед 80-ти фільмів, у яких вона знялася, 14 брали участь в каннському конкурсі, і двічі її нагороджували тут за кращу жіночу роль. До цих нагород можна додати одержані у Венеції і Берліні, а також національні "Сезари", але Канн залишається головним місцем, де розцвіла її кар`єра.

Голова каннської відбіркової комісії Тьєррі Фремо сказав: "Запропонувати президентське крісло Ізабель Юппер означає віддати належне тій, яка використовувала свою популярність ради просування арт-кіно, яка безстрашно працювала з молодими та зарубіжними режисерами". Серед останніх Мазко Феррері, Хел Хартлі, Майкл Чиміно та Ігор Мінаєв (фільм "Повінь" за Євгенієм Замятіним).

Фігура голови журі в Каннах грає рішучу роль у політиці фестивалю. Украй рідкісні випадки, коли рішення всупереч його волі й смаку. Зазвичай він (вона) своїм творчим і моральним авторитетом, на віть не використовуючи права на другий голос, домагається свого. А часто й весь скалд журі формкється під «призедента» для того, щоб було ще легше керувати підопічними. Про склад каннського журі нинішнього року буде оголошено пізніше.

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