Сьогодні – 100 років від дня народження Марії Приймаченко
17:36, 12 січня 2009Культура
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Майстриня не мала професійної освіти
Роботи майстрині, яка не мала професійної освіти, визнали митці в усьому світі. ЮНЕСКО оголосила 2009-й роком Приймаченко.
Україна торік випустила ювілейну монету із зображенням художниці, а цьогоріч у Києві встановлять їй пам’ятник, а ще назвуть ім’ям Марії Приймаченко одну зі столичних вулиць.
Почестей майстриню ніби й удостоїли. Одна біда – дім Марії Оксентіївни в рідній Болотні розвалюється, з’ясувало видання «Газета по-киевски».
Роботи Марії Приймаченко сьогодні оцінюють у сотні тисяч доларів.
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