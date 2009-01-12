Сьогодні – 100 років від дня народження Марії Приймаченко

17:36, 12 січня 2009
Культура
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Майстриня не мала професійної освіти

Роботи майстрині, яка не мала професійної освіти, визнали митці в усьому світі. ЮНЕСКО оголосила 2009-й роком Приймаченко.

Україна торік випустила ювілейну монету із зображенням художниці, а цьогоріч у Києві встановлять їй пам’ятник, а ще назвуть ім’ям Марії Приймаченко одну зі столичних вулиць.

Почестей майстриню ніби й удостоїли. Одна біда – дім Марії Оксентіївни в рідній Болотні розвалюється, з’ясувало видання «Газета по-киевски».

Роботи Марії Приймаченко сьогодні оцінюють у сотні тисяч доларів.

ICTV

 

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