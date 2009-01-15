На одній із вулиць Чернівців заборонять курити

14:58, 15 січня 2009
Культура
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Пропозицію винесуть на обговорення

У Чернівцях розробляється положення про надання вулиці О.Кобилянської статусу вулиці високої культури та зразкового порядку. За пропозиціями чернівчан однією з вимог цього положення є внесення пішохідної вулиці до переліку місць, де заборонено тютюнопаління. Про це повідомляє Zaxid.netз посиланням на прес-службу Чернівецької міськради.

Відповідний регуляторний акт з цього приводу готує департамент ЖКГ. Його буде винесено на обговорення громадськості у І-ІІ кварталі цього року.

 

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