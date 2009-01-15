Світовою прем`єрою відкривається кінофестиваль ”Санденс”
15:06, 15 січня 2009Культура
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Змагаються роботи з 21 країни
У США світовою прем`єрою анімаційного фільму Адама Еліота "Мері і Макс" відкривається щорічний фестиваль незалежних фільмів "Санденс".
Конкурсна програма кінофоруму поділена на декілька секцій: "Американське документальне кіно", "Американське драматичне кіно", "Світове документальне кіно", "Світове драматичне кіно", "Короткометражне кіно" і "Анімаційні замальовки".
У змаганні за нагороди фестивалю візьмуть участь роботи з 21 країни. Всього для участі з поданих на конкурс 3611 стрічок було вибрано 118 фільмів; 87 з них будуть показані вперше.
"Санденс" завершить свою роботу 25 січня показом фільму Роберта Стоуна "Земні дні".
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