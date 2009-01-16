У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів

У Луцьку сьогодні відбудеться Х міський фестиваль вертепів „З Різдвом Христовим!".

Як передає кореспондент УНІАН, мета фестивалю - відродження і збереження традицій вертепної драми (старовинного українського народного лялькового театру) і підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів.

Начальник Управління культури виконкому міської ради Луцька Юрій ВОЙНАРОВСЬКИЙ відзначив, що фестиваль є конкурсним. До участі в ньому запрошують творчі колективи учбових закладів, закладів культури, громадських організацій і підприємств міста, сімейні колективи.

Журі оцінюватиме конкурсні виступи чотирьох вікових категорій колективів-учасників фестивалю: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; до 18 років; від 18 років і сімейні колективи.

Переможців фестивалю нагородять Почесними грамотами міської ради Луцька, пам`ятними сувенірами і грошовими преміями.