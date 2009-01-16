Пінчук заснував премію у сфері сучасного мистецтва

Більше тисячі молодих українських художників претендують на отримання унікальної премії PinchukArtCentre. Це перша загальнонаціональна приватна премія у сфері сучасного мистецтва в Україні, повідомляє ICTV.

Сьогодні закінчився прийом заявок і вже завтра розпочнеться відбір 12 кращих молодих митців для участі у спеціальній виставці, яка відбудеться у березні у PinchukArtCentre. Головну премію у 100 тисяч гривень та оплату стажування у майстернях провідних митців світу отримає кращий художник, якого вибере експертна рада. Існує ще 2 спеціальні премії по 25 тисяч гривень та приз громадськості – 10 тисяч гривень.

Кращого з молодих митців у PinchukArtCentre обиратимуть постійно - раз на 2 роки.