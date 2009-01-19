СБУ передала Мистецькому Арсеналу 678 античних монет

Сьогодні Служба безпеки України передала Мистецькому Арсеналу 678 античних монет Римського періоду, які контрабандою намагалися вивезти з України.

Як повідомила на брифінгу начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, стародавні монети відносяться до першого тисячоліття до нашої ери і є унікальними пам’ятками історії. Монети були вилучені у квітні 2008 року при спробі незаконного вивезення через аеропорт Одеси до Норвегії. Зокрема громадянин однієї з країн Балтії з метою контрабандного вивезення скуповував стародавні монети на чорному ринку в Одесі на замовлення колекціонерів з Європи. Готуючись до виїзду за кордон, іноземець облаштував схованку у коробці передач від мотоциклу «Дніпро». Цей агрегат з монетами в середині був належним чином упакований та мав бути зданий як багаж в аеропорту. Під час митного огляду монети були виявлені правоохоронцями та вилучені.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, за останні два роки співробітниками СБУ вилучено у злочинців понад 10 тис. предметів, що мають культурну цінність, серед яких 130 ікон, більш як 8 тис. монет, понад 300 орденів та медалей, 30 картин, 104 старовинні книги, 9 одиниць антикварної зброї та 1700 інших предметів старовини. Вилучені предмети, які тимчасово зберігаються в СБУ як речові докази, після завершення розслідування кримінальних справ та їх судового розгляду також буде повернуто культурним та релігійним установам.