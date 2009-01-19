«Асканія-Нова» бореться за звання одного з «7 нових чудес природи»

15:44, 19 січня 2009
Культура
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Заповідник вийшов у другий тур

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» вийшов у другий тур всесвітнього конкурсу «7 нових чудес природи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Оргкомітету Всеукраїнської акції «7 природних чудес України» Миколи ТОМЕНКА, такими є результати підрахунку голосів першого етапу акції, що тривав до 31 грудня 2008 року.

Згідно з регламентом конкурсу, на першому етапі відбувався відбір одного учасника від країни за найбільшою кількістю голосів, отриманими під час голосування у мережі Інтернет. Від України переможцем виявилася «Асканія-Нова», яка і продовжить боротьбу на другому етапі. Всього до другого туру потрапили 260 учасників з усіх континентів (національні номінанти та об’єкти, які представляють дві й більше країни).

Як відомо, оргкомітет загальнонаціональної акції «7 природних чудес України» з метою популяризації фіналістів цього проекту вирішив подати до всесвітнього конкурсу як номінантів переможців експертного та Інтернет-голосування в Україні. Нагадаємо, що за підсумками всеукраїнської акції біосферний заповідник «Асканія-Нова» отримав найбільше голосів експертів, а національний природний парк «Подільські Товтри» здобув найбільшу підтримку Інтернет-аудиторії.

Голова Оргкомітету Всеукраїнської акції «7 природних чудес України» М.ТОМЕНКО позитивно оцінив результати першого всесвітнього конкурсу для України. «Багато наших співвітчизників взяли участь у голосуванні, що є надзвичайно позитивним. Але найбільшу підтримку вдалося мобілізувати прихильникам "Асканії-Нової", яка і увійшла до другого туру. Впевнений, що і ця перемога, і подальша участь у конкурсі сприятиме популяризації цього унікального куточку природи не лише в Україні, а й у Європі та світі», - сказав він.

М.ТОМЕНКО також закликав українців і на цьому етапі виявити активність та підтримати "Асканію-Нову", яка стала єдиним об’єктом від України у популярному всесвітньому конкурсі.

Голосування триватиме до 7 липня 2009 року. Із 77 учасників, які наберуть найбільше голосів під час голосування в Інтернеті, експертне журі обере 21-го фіналіста конкурсу. Сім нових природних чудес світу планується назвати у 2011 році. За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей.

Детальну інформацію про те, як можна підтримати українського номінанта, можна знайти на сайті акції «7 чудес України» www.7chudes.in.ua.

 

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