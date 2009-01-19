Купаймося, бо ми того варті!

Сьогодні православний світ святкує Водохреще, або Богоявлення Господнє. Це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят.

Вчені так і не змогли точно пояснити цей феномен. Вони лише визнають, вода на день Хрещення дійсно змінюється, очищається, пише Освітній портал.

"Цього дня у води змінюються біологічні властивості, вона стає абсолютно чистою на бактерійному рівні, - розповідає начальник Харківської лабораторії санепідконтролю води Володимир Кобилянський. - Вона стає стерильною, в ній зникають домішки і забруднення. Це явище фіксується у нас в день Хрещення вже впродовж 50 років на всіх ділянках системи водопостачання. Таким чином природа раз на рік чистить воду. Іноді вона залишається в очищеному стані впродовж 30 днів".

І хоча це лише гіпотеза, цікавий сам факт. Думка церкви і науки з приводу водохресної води співпадає.

"Священики називають водохресну воду великою агіасмою (святинею), - говорить насельник Києво-Печерської лаври ігумен Лонгін. - Греки вважали таку воду святою навіть без освячення. А на Русі прийнято молитися і освячувати воду. Тому 19 січня бажано запастися водою з освяченого джерела. Цю воду можна зберігати цілий рік, вона абсолютно не псується".