Cтали відомі імена переможців конкурсу Гранослов-2008

Cтали відомі імена переможців Міжнародного літературного конкурсу Гранослов-2008.

Лауреати:

1. Садова Надія (м. Херсон)

2. Карп’юк Василь (м. Івано-Франківськ)

3. Пасічник Наталія (Тернопільська обл.)

4. Кирилова Ольга (м.Київ)

5. Руденко Володимир (Сумська обл.)

6. Левицький Василь (м. Кіровоград)

7. Ковальова Юлія (м. Львів)

Дипломанти:

1. Бережко-Камінська Юлія (Херсонська обл.)

2. Чистяк Дмитро (м. Київ)

3. Найчук Євгенія (м. Полтава)

4. П’янкова Тетяна (Івано-Франківська обл.)

5. Лізавенко Зоряна (м. Київ)

6. Зубрицький Ігор (м. Львів)

7. Михайленко Олена (м. Київ)

8. Комович Юлія (Рівненська обл.)

9. Горобчук Богдан (м. Житомир)

10. Горбач Олег (м. Київ)

11. Форманюк Еліна (Волинська обл.)

12. Паращук Вадим (м. Чернівці)

13. Пухонська Оксана (Тернопільська обл.)

Конкурс проводить Міністерство України у справах сім`ї, дітей та молоді разом з Національною спілкою письменників України. Починаючи з року заснування – 1991 – «Гранослов» став стандартом якості для молодого літератора і моментом його ініціації у творчому середовищі, відзначає ЛітАкцент.

Конкурс має на меті сприяння національно-культурному відродженню України, популяризацію української мови і творів українських авторів, поліпшення роботи з творчою молоддю. Учасниками можуть стати молоді автори віком до 30 років, що мешкають в Україні та за її межами.