Український фільм побореться за золото Berlinale shorts

Незалежний короткометражний фільм Мирослава Слабошпицького "Діагноз", знятий без жодної фінансової чи іншої участі Служби кінематографії Міністерства культури України, або інших держструктур, включено до програми Berlinale shorts. Вона складається з 28 картин, відібраних з усього світу.

Лише 11 із цих фільмів, в тому числі "Діагноз" Мирослава Слабошпицького, офіційно номіновані на головні нагороди фестивалю - Золотого і Срібного ведмедів.

59 Берлінський міжнародний фестиваль, який разом з Каннським і Венеціанським фестивалями, що входить до числа трьох найпрестижніших кінооглядів світу, проводитиметься з 5 по 15 лютого 2009 року в Берліні.

Українська правда-Життя