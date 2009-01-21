Український фільм побореться за золото Berlinale shorts
13:36, 21 січня 2009Культура
0 0
Фестиваль стартує 5 лютого
Незалежний короткометражний фільм Мирослава Слабошпицького "Діагноз", знятий без жодної фінансової чи іншої участі Служби кінематографії Міністерства культури України, або інших держструктур, включено до програми Berlinale shorts. Вона складається з 28 картин, відібраних з усього світу.
Лише 11 із цих фільмів, в тому числі "Діагноз" Мирослава Слабошпицького, офіційно номіновані на головні нагороди фестивалю - Золотого і Срібного ведмедів.
59 Берлінський міжнародний фестиваль, який разом з Каннським і Венеціанським фестивалями, що входить до числа трьох найпрестижніших кінооглядів світу, проводитиметься з 5 по 15 лютого 2009 року в Берліні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter