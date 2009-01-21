Боря Моїсєєв рветься представляти Росію на ”Євробаченні”

Російський співак Борис Моїсєєв, відомий своєю нетрадиційною орієнтацією, хоче представляти свою країну на "Євробаченні" і показати всьому світу, на що здатна Росія, пише баварська Sueddeutsche Zeitung.

"Можливо, моя пісня і пройде, а ось я навряд чи", - заявив виконавець, концерти якого вже не раз заборонялися російськими властями. На думку деяких аналітиків, виступ Моїсєєва у будь-якому випадку допоможе Росії проявити себе як державі з високим рівнем терпимості.

Борис Моїсєєв став одним з небагатьох представників російського шоу-бізнесу, який відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію, тоді як мер Москви Юрій Лужков досі не дозволяє проведення в Москві гей-парадів, називаючи їх не інакше як "сатанинськими шоу".

У свою чергу далеко не всі росіяни в захваті від думки, що їх країну на міжнародному конкурсі може представляти гомосексуаліст Моїсєєв: "У нас і так сорому не бракує", - прокоментував ідею епатажного співака один з читачів газети "Московский Комсомолец".

І проте, Моїсєєв сподівається, що йому вдасться перемогти в лютому на національному відбірковому конкурсі. За словами артиста, Володимир Путін розтлумачив бюрократам, які забороняли його концерти, що "Моїсєєв - заслужений артист Росії".

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