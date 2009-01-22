На Чернечій горі відкрили пам’ятний знак Герою України Олексі Гірнику

На Чернечій горі в Каневі урочисто відкрито пам’ятний знак Герою України Олексі Гірнику з Калуша Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні правової роботи та внутрішньої політики Івано-франківської облдержадміністрації, 21 січня на Чернечій горі в Каневі відбулася урочиста церемонія відкриття пам’ятного знака Герою України Олексі Гірнику, який 21 січня 1978 року здійснив акт самоспалення біля могили Тараса Шевченка на знак протесту проти політики русифікації України радянською владою. Понад 30 молодих активістів з Прикарпаття – представники Молодіжної адміністрації, Молодіжного Союзу «Наша Україна» та івано-франківської Школи лідерів взяли участь у відкритті пам’ятного знака.

На заході були присутні народний депутат України, лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, син Олекси Гірника, народний депутат кількох скликань Євген ГІРНИК, члени депутатської групи «За Україну!» Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО, директор Інституту національної пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ та інші.

За християнським звичаєм пам’ятний знак було освячено представниками духовенства.