Авторка книжки «Шосе ентузіастів» Мерле Гільбк завітає до України

Ґете-інститут в Україні запланував літературні читання та дискусію із Мерле Гільбк, авторкою книги «Шосе ентузіастів», у трьох містах: Києві, Львові та Чернівцях, повідомляє ЛітАкцент.

23 січня – Київ, актова зала Ґете-Інститут, 19:00

25 січня – Львів, кав’ярня «Кабінет», 18:00

27 січня – Чернівці

У Львові вечір із Мерле Гільбк вестиме відомий український германіст Юрко Прохасько. Модеруватиме зустріч Анна Брікса.

Німецька письменниця Мерле Гільбк прочитає уривки із книги «Шосе ентузіастів» та подискутує про долі пізніх переселенців у Німеччині.

Після падіння Берлінської стіни із Республік колишнього Радянського Союзу до Німеччини виїхало понад 3,5 млн людей. Протягом 90-х років у країні розгорнувся строкатий театр «російських» культурних об’єднань, супермаркетів та дискотек із власними звичаями та правилами.

Дізнавшись про непросту долю свого родича – етнічного німця, що емігрував із Казахстану до ФРН, Мерле Гільбк вирушає у подорож «російською Німеччиною»: вона відвідує культурні спілки, в`язниці, дискотеки, виступи бардів, консультаційні центри та відкриває «паралельний простір російської Німеччини» скрізь: на «тусовках» в центрі Берліна, у сонному передмісті Гамбургу, в багатому Баден-Бадені та провінційному Пригнітці.