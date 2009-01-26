Голлівудські продюсери назвали кращі фільми 2008 року

У Лос-Анджелесі оголошено володарів нагород Гільдії продюсерів Голлівуду за підсумками 2008 року. Закрита церемонія відбулася у суботу ввечері в комплексі Голлівуд Палладіум на бульварі Сансет.

У категорії "Фільм року" продюсери визначили кращою картину "Мільйонер з трущоб". Вона обійшла в боротьбі за цю нагороду фільми "Бетмен: Темний лицар", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" і "Фрост проти Ніксона".

Як повідомляється, стрічка про жителя індійського міста Мумбаї, що грає в гру "Хто хоче стати мільйонером", цього місяця вже одержала відразу чотири "Золоті глобуси" Асоціації іноземної преси Голлівуду.

Підтримка Гільдії продюсерів тепер зробила картину головним фаворитом у боротьбі за "Оскар" у номінації "Кращий фільм року", зазначають аналітики.

У категорії "Краща анімаційна картина" продюсери віддали "пальму першості" мультфільму "Валл-І". З ним змагалися стрічки "Вольт" і "Кунг-Фу панда".

Як відзначають аналітики, вибір продюсерів традиційно впливає і на думку 5,8 тисячі членів Американської кіноакадемії, голоси яких і визначають володарів "Оскара".

Нагадаємо, раніше, у Беверлі Хіллз оголосилили короткий список номінантів на престижну нагороду в світі кіно - золоту статуетку "Оскар".

Лідером за кількістю номінацій стала картина "Загадкова історія Бенджамина Баттона". Фільм претендує на нагороду в 13 категоріях.

Як повідомлялося, 22 січня, у Лос-Анджелесі були оголошені номінанти на щорічну антипремію "Золота малина", яка присуджується за гірші роботи в кіно. На 7 нагород претендує комедія, що провалилася в прокаті, "Секс-гуру" з Джесікою Альбою в головній ролі.

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