У Києві поставили пам`ятник ”Їжачкові в тумані” (фото)

У центрі Києва, на перетині вулиць Золотоворітської, Рейтарської і Георгіївського провулку, встановлено пам`ятник головному героєві легендарного мультфільму "Їжачок у тумані", повідомляє Кореспондент.net.

Їжачок зображений, сидячи з клумачком на високому пні. Автором скульптури стала організація "Київська ландшафтна ініціатива".

"Їжачок у тумані" знятий 1975 року. Режисер і аніматор - Юрій Норштейн, художник-постановник - Франческа Ярбузова, сценарій Сергія Козлова, ролі озвучували Марія Віноградова (Їжачок), В`ячеслав Невинний (Ведмежа), Олексій Баталов (від автора).

2003 року за опитуванням 140 кінокритиків і мультиплікаторів різних країн "Їжачок у тумані" був названий кращим фільмом в історії мультиплікації.